 'తమన్నా' వెబ్‌ సిరీస్‌.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే? | Tamanna Bhatia Do You Wanna Partner Web series Streaming Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'తమన్నా' వెబ్‌ సిరీస్‌.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే?

Aug 25 2025 11:04 AM | Updated on Aug 25 2025 11:04 AM

Tamanna Bhatia Do You Wanna Partner Web series Streaming Details

ప్రముఖ నటి తమన్నా భాటియా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'డు యూ వనా పార్ట్‌నర్‌' వెబ్‌ సిరీస్‌ విడుదలపై తాజాగా ప్రకటన వచ్చేసింది. ఇందులో బాలీవుడ్‌ నటి  డయానా పేంటీ కూడా నటిస్తుంది.  అర్చిత్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ను నిర్మాత కరణ్ జోహార్ నిన్మించారు. తమన్నాలోని మరో కొత్త కోణాన్ని ఈ మూవీలో చూపించే అవకాశం ఉంది. ఆమె అభిమానులకు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ తప్పకుండా నచ్చుతుందని మేకర్స్‌ చెబుతున్నారు.

అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఒరిజినల్స్‌లో భాగంగా సెప్టెంబర్‌ 12న 'డు యూ వనా పార్ట్‌నర్‌' వెబ్ సిరీస్‌ స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు తాజాగా ఒక పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇద్దరు స్నేహితులు ఆల్కహాల్‌ స్టార్టప్‌తో భాగస్వాములుగా మారి కొనసాగిన వారి జీవిత  ప్రయాణాన్ని ఇందులో చూపించారు. పురుష ఆదిపత్యం ఉన్న ఈ పరిశ్రమలో ఇద్దరు మహిళలు  ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటారనే కాన్సెప్ట్‌తో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఇందులో తమన్నా ప్రధాన పాత్రలో మెప్పించనుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘గామా’ అవార్డ్స్ ప్రెస్ మీట్ లో మెరిసిన హీరోయిన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

నాగార్జునసాగర్‌ వద్ద బోటింగ్ పర్యాటకుల సందడి..(ఫొటోలు)
photo 4

అనంతపురంలో హైటెన్షన్‌.. ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌ అరెస్ట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘గామా అవార్డ్స్’ కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Viral Video A Baby Elephant Dance Steps In Guruvayur Temple Kerala 1
Video_icon

Viral Video: గురువాయూర్ టెంపుల్‌లో.. భజనకు బుజ్జి ఏనుగు పారవశ్యం
India Big Shock To Donald Trump 2
Video_icon

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కు షాకిచ్చిన భారత్
Indias Richest CM Chandrababu Play With Poor People Lives 3
Video_icon

పేదల పొట్టకొట్టే దయలేని రిచ్ సీఎం
Analyst Purushotham Reddy On YS Jagan Tweet 4
Video_icon

మనమంతా ఒక కూటమి.. మీకు నేను.. నాకు మీరు.. కలిసి దోచుకుందాం..!
Husband Burns Wife Alive In Greater Noida 5
Video_icon

గ్రేటర్ నోయిడాలో కట్నం కోసం మహిళ సజీవ దహనం
Advertisement
 