ప్రతి ఏటా సినిమాలతో మాత్రమే కాదు.. క్రీడలతోనూ అలరించేందుకు హీరోలు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటి వరకు తెరపై అలరించిన స్టార్స్ గ్రౌండ్లో అడుగుపెట్టనున్నారు. సినీ హీరోస్ అంతా అలరించే సీసీఎల్(సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్) మళ్లీ వచ్చేస్తోంది. ఈ ఏడాది సీజన్తో అభిమానులను అలరించనున్నారు.
ఈ ఏడాది సీసీఎల్ (సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్) జనవరి 16 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మ్యాచ్లను జియో హాట్స్టార్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు. ఈ సీజన్లో మొత్తం ఎనిమిది జట్లు తలపడనున్నాయి. వైజాగ్ వేదికగా ప్రారంభం కానున్న ఈ సీజన్లో తెలుగు వారియర్స్ తన తొలి మ్యాచ్ భోజ్పురి దబాంగ్స్తో తలపడనుంది. సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు హైదరాబాద్ వేదికగా జరగనున్నాయి.
C-C-L- 2-0-2-6 @ccl @TeluguWarriors1
It’s time for Some Cricket 🏏
VIZAG - 16th JAN 6.30 PM
VIZAG - 17th JAN 6.30 PM #Vizag #cricket #thaman #Teluguwarriors #Ccl2026 pic.twitter.com/2doMxidzFD
— thaman S (@MusicThaman) January 10, 2026
The countdown begins as the Celebrity Cricket League 2026 takes centre stage from January 16th 🔥🏏
Eight teams. Big rivalries. Unmatched Sportainment.
🎟️ Book your tickets now and be there from ball one!https://t.co/zCQUwXWpBvhttps://t.co/CnNrNFcwm9@Karbulldozers… pic.twitter.com/r1IQFbK4LO
— CCL (@ccl) January 12, 2026