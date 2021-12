Samantha Pushpa Movie Special Song Release Date Fix: అల్లు అర్జున్‌, సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరెకెక్కుతున్న పాన్‌ ఇండియా చిత్రం పుష్ప లో సమంత స్పెషల్‌ సాంగ్‌ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ఈ సాంగ్‌ షూటింగ్‌ ప్రారంభం కాగా సోమవారంతో ఈ స్పెషల్‌ షాంగ్‌ చిత్రీకరణ పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఓ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది చిత్ర బృందం. డిసెంబర్‌ 10న ఈ సాంగ్‌ విడుదల చేయబోతున్నట్లు తాజాగా పుష్ప టీం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే లంగా జాకెట్‌ ధరించి, మాస్‌ లుక్‌తో ఉ బ్యాక్‌ సైడ్‌ మాత్రమే కనిపిస్తున్న సమంత ఫోటోను విడుదల చేసిన మూవీ యూనిట్‌ ఈ సందర్భంగా సమంత ఫుల్‌లుక్‌ను విడుదల చేసింది.

ఈ స్పెష‌ల్ సాంగ్ కోసం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అద్భుతమైన ట్యూన్ ఇచ్చిన‌ట్లు చిత్ర‌బృందం చెబుతోంది. ఈ మ్యూజిక్‌కి బ‌న్నీతో స‌మంత ఇర‌గ‌దీసే స్టెప్పులేసింద‌ని స‌మాచారం. ఈ పాట‌ ఉ అంటావా.. ఊ అంటావా అంటూ ఈ పాట సాగునుందని తెలుస్తోంది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు కెరీర్‌లో ఒక్క‌సారి కూడా ఐటెం సాంగ్స్ చేయ‌లేదు. కానీ మొద‌టిసారిగా బ‌న్నీ కోసం స‌మంత ఈ సాంగ్‌లో స్టెప్పులేసింది. దీంతో పుష్ప సినిమాకు స‌మంత‌, ఈ స్పెష‌ల్ సాంగ్ మ‌రింత స్పెష‌ల్‌గా మారింది. కేవలం ఐదు రోజులు మాత్రమే షూటింగ్ చేసిన‌ ఈ పాట కోసం స‌మంత‌ ఏకంగా కోటి 30 లక్షల కోట్లు రెమ్యునరేషన్ అందుకున్న‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి.

This winter is going to get heated up with @Samanthaprabhu2's moves 🔥🔥

'Sizzling Song of The Year' on 10th DEC 💥💥#PushpaTheRise#PushpaTheRiseOnDec17 @alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @resulp @adityamusic @MythriOfficial pic.twitter.com/KL0d6L10ya

