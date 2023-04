యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌ హీరోగా నటిస్తున్న 30వ సినిమాలో విలన్‌ ఎవరనేదానిపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ విలన్‌ పాత్ర పోషించబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపించాయి. ఇప్పుడే ఇదే విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది చిత్ర యూనిట్‌. హైదరాబాద్‌లో షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా సెట్‌లో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ అడుగుపెట్టాడు.

దీనికి సంబధించిన ఫోటోలను చిత్ర యూనిట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది. అలాగే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న జాన్వీ కపూర్‌ సైతం సెట్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం #NTR30 హ్యాష్‌ట ట్యాగ్‌ ట్విటర్‌లో ట్రెండ్‌ అవుతోంది. పవర్‌ఫుల్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Team #NTR30 welcomes #SaifAliKhan on board ❤‍🔥

The National Award winning actor joined the shoot of the high voltage action drama. @tarak9999 #JanhviKapoor #KoratalaSiva @NANDAMURIKALYAN @anirudhofficial @YuvasudhaArts pic.twitter.com/RB6s2Xh45g

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) April 18, 2023