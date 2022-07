సాయి పల్లవి తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘గార్గి’. త్రిభాష(తెలుగు, తమిళం, కన్నడ) చిత్రంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం నుంచి తాజాగా బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. జులైన 15న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయబోతున్నట్లు స్వయంగా సాయి పల్లవి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. గౌతమ్‌ రామచంద్రన్‌ దర్శకత్వంలో లేడీ ఓరియెంటెడ్‌గా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఇటీవల సాయి ప‌ల్ల‌వి బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా విడుద‌లైన ఫస్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌, మేకింగ్ వీడియోల‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది.

ఇందులో సాయి పల్లవి లుక్‌ సినిమా హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తోంది. కాగా ఈ చిత్రాన్ని త‌మిళంలో 2డీ ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై హీరో సూర్య, జ్యోతిక విడుద‌ల చేస్తున్నారు. తమిళంతో పాటు తెలుగు, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో ఈ చిత్రం విడుద‌ల కానుంది. ’96’ ఫేం గోవింద్ వ‌సంత్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని ర‌విచంద్ర‌న్ రామ‌చంద్ర‌న్, ఐశ్వ‌ర్య ల‌క్ష్మీ, థామ‌స్ జార్జ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

#Gargi will be Yours from the 15th of July! @prgautham83 @kaaliactor @SakthiFilmFctry @2D_ENTPVTLTD pic.twitter.com/Gg9w5JCgPl

— Sai Pallavi (@Sai_Pallavi92) July 2, 2022