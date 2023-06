మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌- ఉపాసనల దంపతులకు జూన్‌ 20న పండంటి పాప పుట్టింది. చిరంజీవికి ఎంతో ఇష్టమైన మంగళవారం రోజే చిన్నారి జన్మించడంతో సాక్షాత్తూ లక్ష్మీదేవి తమ ఇంట అడుగుపెట్టిందని మెగా ఫ్యామిలీ సంబరాలు చేసుకుంటోంది. పెళ్లైన 11 ఏళ్ల తర్వాత తల్లిదండ్రులైన చరణ్‌ దంపతులకు బంధుమిత్రులు, సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

తాజాగా నటి, ఏపీ మంత్రి ఆర్కే రోజా వీరికి ట్విటర్‌ వేదికగా శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. 'తాత అయిన చిరంజీవిగారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఎప్పుడూ యవ్వనంగా, శక్తివంతంగా ఉండే ఈ కుటుంబానికి సర్వశక్తిమంతుడైన భగవంతుడు మెగా ప్రిన్సెస్‌ రూపంలో ఆశీర్వాదాన్ని అందించాడు. రామ్‌చరణ్‌.. చిన్నప్పుడు నిన్ను నా చేతుల్లో హత్తుకున్న రోజులు నాకింకా గుర్తున్నాయి. ఇప్పుడు నీకు పాప పుట్టిందన్న వార్త విని చాలా సంతోషమేసింది. చిరంజీవి సర్‌, మీరు తాతయ్య అయినప్పటికీ మాకు మాత్రం ఎప్పటికీ హీరోనే! ఉపాసన.. మీ ఇంటి చిన్ని మహాలక్ష్మికి ఇవే నా ఆశీస్సులు' అని ట్వీట్‌ చేశారు.

My heartiest congratulations to @KChiruTweets garu on becoming a grandfather. It is a blessing by Almighty to this ever young at heart and always blooming with an energy personality to be blessed with a lovely #MegaPrincess in the family. Dear @AlwaysRamCharan I recollect those…

