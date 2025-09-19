 నైట్‌ పార్టీలో రేఖ డ్యాన్స్‌ వైరల్‌.. మాధురీ, ఊర్మిళ సైతం వెలవెల! | Rekha dancing with Madhuri Dixit, Video Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నైట్‌ పార్టీలో రేఖ డ్యాన్స్‌ వైరల్‌.. మాధురీ, ఊర్మిళ సైతం వెలవెల!

Sep 19 2025 4:45 PM | Updated on Sep 19 2025 4:49 PM

Rekha dancing with Madhuri Dixit, Video Goes Viral

ఎవర్‌ గ్రీన్‌ గ్లామర్‌ స్టార్‌గా వెలుగొందుతున్న బాలీవుడ్‌ నటి రేఖ..మరోసారి తన డ్యాన్స్‌ స్కిల్స్‌తో అభిమానుల మనసు దోచుకుంది. ఏడు పదుల వయస్సులో ఇప్పటికీ వన్నె తరగని వర్ఛస్సుతో ఆమె చేసిన డ్యాన్స్‌ వైరల్‌గా మారింది. అయితే ఈ డ్యాన్స్‌ ఆమె తాజా సినిమాలోది కాదు.. ఒక నైట్‌ పార్టీలో కావడం విశేషం.

ఈ అపురూప నృత్య సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది బాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ నటి షబానా ఆజ్మీ పుట్టిన రోజు నాడు కావడం విశేషం. తన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఇండస్ట్రీలోని సన్నిహితులతో షబానా 75వ పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అనేక మంది బాలీవుడ్‌ స్టార్లు హాజరైన ఈ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో రేఖ, హృతిక్‌ రోషన్, స్నేహితురాలు సబా ఆజాద్, సోను నిగమ్, మాధురి దీక్షిత్, కరణ్‌ జోహార్‌ తదితరులు ప్రముఖంగా కనిపించారు.  బాలీవుడ్‌లో ఇలాంటి పార్టీలు జరగడం సహజమే అయినా ఈ  పార్టీలోని వీడియోలు వైరల్‌ కావడానికి మరో సీనియర్‌ నటి రేఖ డ్యాన్స్‌ దోహదం చేసింది. ’పరిణీత’లోని ’కైసీ పహేలి జిందగని’ పాట  కోసం రేఖ  చేసిన నృత్యం నెటిజన్లను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేసింది.

రేఖ తన ట్రేడ్‌మార్క్‌ గ్రేస్‌  ఎనర్జీతో ఈ నృత్యానికి కేంద్ర బిందువుగా మారిన వెంటనే, ఆ పార్టీకి హాజరైన వారంతా అక్కడే గుమికూడడం గమనార్హం. అంతేకాదు రేఖ అడుగులు కదుపుతుంటే అందరూ చప్పట్లు కొట్టి, ఉత్సాహపరుస్తూ హర్షామోదాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ నృత్యం ద్వారా ఆమె బాలీవుడ్‌  ఫరెవర్‌ దివాగా తాను ఎందుకు ఎప్పటికీ కొనసాగుతుందో మరోసారి అందరికీ గుర్తు చేశారు.   ’డ్యాన్సింగ్‌ క్వీన్‌’ గా పిలువబడే మాధురీ దీక్షిత్, రంగీలా లో డ్యాన్స్‌లతో షాకిచ్చిన ఊర్మిలా మాతోండ్కర్, డర్టీ పిక్చర్‌తో స్మితను గుర్తు చేసిన విద్యాబాలన్‌ వంటి రేఖ తదుపరి తరం హీరోయిన్స్‌ సైతం రేఖతో చేతులు కలిపి నృత్యం చేయడానికి ఒకరితో ఒకరు పోటీపడడం కనిపించింది.  

తమదైన  శైలిలో వారు కూడా డ్యాన్స్‌ చేసినప్పటికీ అందరి చూపూ రేఖ మీదే ఉండిపోవడం గమనార్హం. ఈ సందర్భంగా తీసిన ఈ పార్టీలోని వీడియోలు, ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారి అభిమానులకు ఆనందోత్సాహాలను పంచాయి. వైరల్‌ క్లిప్‌లలో, రేఖ, ఊర్మిళ, మాధురి, విద్య,  షబానా అజ్మీ కలిసి నృత్యం చేసే అరుదైన సందర్భం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.  రేఖ మొదట మాధురి, ఊర్మిళ, విద్య...ఇలా ఒకరి తర్వాత ఒకరితో కలిసి డ్యాన్స్‌ చేయడం కనిపించింది. 

తరువాత, ఆమె తన తరం నటి షబానాను తనతో డ్యాన్స్‌ చేయడానికి ఆహ్వానించింది. ఈ పార్టీలో బర్త్‌ డే గాళ్‌ షబానా అజ్మీ సైతం తన భర్త జావేద్‌ అఖ్తర్‌తో కలిసి ’ప్రెట్టీ లిటిల్‌ బేబీ’కి చేసిన నృత్యం ఆహ్లాదకరంగా ఆకట్టుకుంది. అలాగే  షబానా అజ్మీ తన భర్త జావేద్‌ అఖ్తర్‌తో కలిసి కోనీ ఫ్రాన్సిస్‌ ప్రసిద్ధ పాట ’ప్రెట్టీ లిటిల్‌ బేబీ’కి నృత్యం చేశారు. ఈ పాటలు, నృత్యాల తాలూకు వీడియోలు నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ.. మెడిక‌ల్ కాలేజీల ప్రైవేటీక‌ర‌ణ‌పై ఉవ్వెత్తున ఉద్య‌మం (చిత్రాలు)
photo 2

విజయవాడ : కనులపండువగా దసరా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : ఉదయం ఉక్కపోత..సాయంత్రం కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ రోడ్డుపై అడవి జంతువులు..అవునా.. నిజమా (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ట్రాఫిక్‌ సమ్మిట్‌–2025..ముఖ్య అతిథిగా సాయి ధరమ్ తేజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Byreddy Siddharth Reddy Funny Satires on Pawan Kalyan 1
Video_icon

Byreddy: ఎక్కడ పుట్టాడో నువ్వే అడుగు... పవన్ తో నన్ను తిట్టిస్తారా..
Medical Students and YSRCP Leaders Protest On Roads 2
Video_icon

రోడ్డెక్కిన మెడికల్ విద్యార్థులు YSRCP నేతలతో కలిసి నిరసన
Telangana Resident Dies in America Police Firing 3
Video_icon

America: పోలీసుల చేతిలో యువకుడు హతం
Police Stopped YSRCP Leaders Chalo Medical College 4
Video_icon

Machilipatnam: పోలీసుల తీరుపై YSRCP నేతల ఆగ్రహం
Perni Nani Strong Reply to Reporter Over Chandrababu Governance 5
Video_icon

Perni Nani: ఇంట్లో పడుకుంటే పని అవ్వదూ... విలేకర్ ప్రశ్నకు పేర్ని నాని సమాధానం అదుర్స్
Advertisement
 