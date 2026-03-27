 విభిన్నమైన పాత్రలో రవితేజ.. హైదరాబాద్‌లో యాక్షన్‌
Sakshi News home page

Trending News:

విభిన్నమైన పాత్రలో రవితేజ.. హైదరాబాద్‌లో యాక్షన్‌

Mar 27 2026 8:16 AM | Updated on Mar 27 2026 8:16 AM

Ravi Teja Irumudi Movie Latest Update

రవితేజ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఇరుముడి’. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో ప్రియా భవానీ శంకర్‌ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, రవితేజ కుమార్తె  పాత్రను బేబీ నక్షత్ర చేస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌పై నవీన్‌ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ నిర్మిస్తున్నారు. నేడు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఈ మూవీ నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది యూనిట్‌. 

‘‘ఇరుముడి’లో యాక్షన్‌ ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉన్నప్పటికీ అయ్యప్ప స్వామి, అయ్యప్ప మాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ఓ అందమైన కుటుంబం, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్‌ అద్భుతంగా ఉంటాయి. రవితేజ ఇంతకు ముందెన్నడూ పోషించని విభిన్నమైన పాత్రను ‘ఇరుముడి’లో పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ఇప్పటికే 50 శాతం పూర్తయింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో యాక్షన్‌ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నాం. ఈ పోరాట సన్నివేశాలను ఫైట్‌ మాస్టర్స్‌ అనల్‌ అరసు, రియల్‌ సతీష్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు’’ అని యూనిట్‌ తెలిపింది. 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

అనంతపురంలో దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

భద్రాచలంలో కనుల పండువగా శ్రీసీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 3

రష్మిక- విజయ్ పెళ్లికి నెల.. జ్ఞాపకాల్లో విరోష్ జంట.. (ఫోటోలు)
photo 4

కూతురితో టాలీవుడ్ నటి మంచు లక్ష్మీ (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బైకర్ మూవీ టీమ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Sabitha Indra Reddy Sensational Comments On Congress Party 1
Video_icon

YS కుటుంబాన్ని కొట్టేందుకు.. నాపై 5 CBI కేసులు పెట్టిన కాంగ్రెస్
Perni Nani Fires On Chandrababu And Pawan Kalyan 2
Video_icon

నీ ప్రభుత్వం కుక్కలు చింపిన విస్తరాకులా.. చంద్రబాబు సిద్ధంగా ఉండు..
Jeevan Reddy Chance To Join BRS Party 3
Video_icon

జీవన్ రెడ్డి మరో షాక్.. BRS పార్టీలోకి జంప్!
YS Jagan Mohan Reddy Fire On Police Department 4
Video_icon

ఏపీలో పోలీస్ శాఖ పనితీరుపై వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం
Reason Behind The Markapuram Bus Fire Accident 5
Video_icon

మంటల్లో 41 మంది.. అదే ప్రమాదం.. అదే నిర్లక్ష్యం
