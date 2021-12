Pushpa New Record As Biggest Grosser At All Over Country In 2021: ఐకానిక్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌​, క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన 'పుష్ప' సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద తగ్గేదేలే అంటూ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. డిసెంబర్‌17న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ఓపెనింగ్స్‌ అదిరిపోయాయి. ఈ ఏడాది విడుదలైన చిత్రాలన్నింటిలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు నెలకొల్పింది. తొలిరోజే బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్‌గా నిలిచిన పుష్ప.. రెండో రోజు కూడా అదే జోరు చూపించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలిరోజు 71 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ చిత్రం.. రెండో రోజు మరో 45 కోట్లు గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తుంది. అలా రెండు రోజుల్లోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 116 కోట్ల గ్రాస్ సాధించినట్లు సమాచారం.

తాజాగా 'పుష‍్ప: ది రైజ్‌' చిత్రం సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 173 కోట్ల వసూళ్లు సాధించి అదిరిపోయే రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది. ఆదివారం (డిసెంబర్‌ 19) భారీ కలెక్షన్లతో దుమ్ములేపిన పుష్పరాజ్‌ 2021 సంవత్సరంలో దేశంలోనే బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్‌గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం (డిసెంబర్‌ 21) తిరుపతిలో సక్సెస్‌ పార్టీ నిర్వహించనున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. పుష్పరాజ్‌గా బన్నీ యాక్టింగ్‌ ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. తెలుగు, తమిళంతోపాటు హిందీలోనూ మంచి కలెక్షన్లను వసూలు చేసింది 'పుష‍్ప'. ఈ సినిమా సెకండ్‌ పార్ట్‌ 'పుష్ప: ది రూల్‌' షూటింగ్‌ ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభం కానుంది.

