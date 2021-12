Ram Charan Reaction On Pushpa Movie In Twitter: ఐకానిక్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్‌ కాంబోలో వచ్చిన హ్యాట్రిక్‌ చిత్రం 'పుష్ప: ది రైజ్‌'. అల్లు అర్జున్‌ తొలిసారి పాన్‌ ఇండియా చిత్రం చేయడం.. దాన్ని సుకుమార్ డైరెక్షన్ లో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ నిర్మించటంతో సూపర్ బజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. తానికి తోడు ప్రమోషన్స్‌ని అల్లు అర్జున్‌ దగ్గర ఉండి చూసుకోవడంతో ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సినిమా డిసెంబర్‌ 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. మొదటి షో నుంచే సూపర్‌ హిట్‌ టాక్ తెచ్చుకుంది. కాగా గురువారం (డిసెంబర్‌ 16) యూఏఈ నుంచి సినిమాకు పాజిటివ్‌ రివ్యూలు రాగా రాత్రి అమెరికాలో ప్రీమియర్‌ షోలు నిర్వహించారు. తెలంగాణలో కొన్ని థియేటర్లలో పొద్దు పొద్దున్నే బెనిఫిట్‌ షోల్‌ పడ్డాయి. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ పలు థియేటర్లలో ముందస్తు షోలు నిర్వహించారు.

ఈ క్రమంలో ప్రీమియర్‌ షోలు చూసిన ప్రేక్షకులు, సినీ ప్రముఖులు సోషల్‌ వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా పుష్ప చిత్రంపై చిట్టిబాబు (మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌) స్పందించారు. 'బన్నీ.. పుష్ప సినిమా సూపర్‌హిట్‌గా నిలవనుంది. ఈ సినిమా కోసం మీరెంతో కష్టపడ్డారు. సుకుమార్‌ మీ విజన్ మైండ్‌ బ్లోయింగ్‌. రష్మికతోపాటు ఈ చిత్రంలో భాగమైన వారందరికీ శుభాకాంక్షలు.' అని ట్విటర్‌ వేదికగా రాసుకొచ్చాడు రామ్‌ చరణ్‌. సినిమాలో దేవి శ్రీ అందించిన స్వరాలు సూపర్‌ హిట్‌ కాగా, సమంత తొలిసారిగా చేసిన ఐటమ్‌ సాంగ్‌ స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచిందని టాక్ వినిపిస్తోంది.

Bunny, #Puspha is going be spectacular! Your hardwork is unparalleled 🤗

Sukumar Garu, your vision is mind blowing 🙏

I wish Rashmika and the entire team all the very best for a spectacular release today !

@alluarjun @aryasukku @iamRashmika @MythriOfficial

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) December 17, 2021