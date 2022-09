'మానాడు' విజయంతో సక్సెస్‌ ట్రాక్‌లోకి వచ్చిన హీరో శింబు. తాజాగా ఆయన నటించిన ‘వెందు తానింధాతు కాడు’సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తెలుగులోకి ‘ది లైఫ్‌ ఆఫ్ ముత్తు’పేరుతో విడుదలైన ఈ సినిమా పాజిటివ్‌ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. రెహమాన్ సంగీతం, గౌతమ్ మీనన్ టేకింగ్ సినిమాకు మరింత ప్లస్‌ అయ్యింది. చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చిన ముత్తు గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా ఎలా మారాడు అన్న నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం​ థియేటర్లలో దూసుకుపోతుంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా నిర్మాత ఇషారి.కే గణేష్.. హీరో శింబు, గౌతమ్‌ మీనన్‌లకు కాస్ట్‌లీ గిఫ్టులు ఇచ్చారు. హీరో శింబుకు కటోఇ రూపాలయ విలువ గల టొయోటొ న్యూ వెల్‌వైర్‌ కారును గిఫ్టుగా ఇవ్వగా, డైరెక్టర్‌ గౌతమ్‌ మీనన్‌కు ఖరీదైన బైక్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

#VTK Producer @IshariKGanesh gifted a brand new luxury car to Actor @SilambarasanTR_ and a Motor bike to Director @menongautham at #VTK success celebrations.. pic.twitter.com/M0YVVsplXF

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 24, 2022