కటౌట్లా లేదు.. కట్ డ్రాయర్ యాడ్లా ఉంది.. ‘లైగర్’ కటౌట్పై నెటిజన్ ట్రోల్స్
రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, డాషింగ్ అండ్ డేరింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా మూవీ లైగర్. ఇందులో విజయ్కి జోడిగా బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్య పాండే నటిస్తోంది. ఆగస్ట్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. దీంతో చిత్రబృందం ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసింది. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా జులై 21న సినిమా ట్రైలర్ని విడుదల చేయనున్నారు.
This is MASSive💥💥
A Huge 75 ft. cutout of #LIGER @TheDeverakonda at Sudarshan35 MM theatre,Hyderabad🔥
Grand #LigerTrailer Launch Event Tomorrow from 9.30AM onwards #LigerTrailerOnJuly21#PuriJagannadh @ananyapandayy @karanjohar @Charmmeofficial @PuriConnects @DharmaMovies pic.twitter.com/1FSQrpgOwd
— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 20, 2022
ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని సుదర్శన్ థియేటర్స్లో భారీ కటౌన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 75 అడుగల ఎత్తు ఉన్న ఈ కటౌట్లో విజయ్ దేవరకొండ బాక్సర్ అవతారంలో అర్థనగ్నంగా కనిపించాడు. ప్రస్తుతం ఈ కటౌట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై కొంతమంది నెటిజన్స్ ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు. అది కటౌట్లా లేదని.. కట్ డ్రాయర్ యాడ్లో ఉందని కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరికొంతమంది ఈ కటౌట్ని ఎడిట్ చేసి విజయ్ ఫోటోకి పంచె, బనియన్ తొడిగించి, నెత్తిన ఓ తలపాగ పెట్టి ‘సౌత్ఇండియా లైగర్’అంటూ ఆ ఫోటోని వైరల్ చేస్తున్నారు.
South Indian Liger🥵🔥 #liger pic.twitter.com/uBoHd37cqb
— Hyderabad Hawaaa (@tweetsraww) July 20, 2022