 26 ఏళ్లకే కోట్లు ఖరీదైన కారు కొన్న 'ప్రేమలు' హీరో | Naslen New Range Rover Car And Cost Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Naslen New Car: 'ప్రేమలు' హీరో కొత్త కారు.. రేటు ఎంతంటే?

Oct 10 2026 9:32 AM | Updated on Oct 10 2026 9:32 AM

Naslen New Range Rover Car And Cost Details

మలయాళంలో బాలనటుడిగా కెరీర్ మొదలుపెట్టి సహాయ పాత్రలు చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నస్లేన్.. 'ప్రేమలు' దెబ్బకు తెలుగులోనూ బోలెడంత ఫేమ్ తెచ్చుకున్నాడు. రీసెంట్ టైంలో అయితే 'లోక' లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌లో భాగమైన ఇతడు.. ఇప్పుడు కోట్లాది రూపాయల ఖరీదు చేసే కారు కొనుగోలు చేశాడు. ఇంతకీ ఈ కారు రేటు ఎంతంటే?

2019 నుంచి సినిమాలు చేస్తున్న నస్లేన్.. 2024లో 'ప్రేమలు'తో హీరోగా బ్లాక్‌బస్టర్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు. దీని తర్వాత కూడా హీరోగా చేస్తున్న ఇతడు.. ప్రస్తుతానికైతే సూర్య 'సీన్' మూవీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. దీంతో పాటు మరో మూడు మలయాళ చిత్రాలు కూడా చేస్తున్నాడు.

ఇవన్నీ పక్కనబెడితే కొన్నిరోజుల క్రితం 'ప్రేమలు 2' ప్రకటించారు. కానీ దాన్ని పట్టాలెక్కించలేదు. బదులుగా ఆ దర్శకుడు గిరీష్ ఏడీ.. 'బెత్లెహెమ్ కుడుంబ యూనిట్' తీసి మలయాళ ఇండస్ట్రీ రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు. సరిగ్గా ఈ టైంలో రూ.2 కోట్లకు పైగా విలువైన రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఆటోబయోగ్రఫీ మోడల్ కారుని నస్లేన్ కొనుగోలు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 26 ఏళ్లకు ఖరీదైన కారుకి ఈ నటుడు యజమాని అయిపోయాడు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Supreme Court Shock To Chandrababu Naidu 1
Video_icon

బాబుకు సుప్రీంకోర్టు షాక్..! బీసీ రిజర్వేషన్ల భవిష్యత్తు ఏంటి?
Peddireddy Ramachandra Reddy Meets Bhumana Abhinay Reddy 2
Video_icon

భూమన అభినయ్ రెడ్డిని కలిసిన పెద్దిరెడ్డి
High Alert In Delhi Heavy Restrictions Ahead Of CJP Protest 3
Video_icon

ఢిల్లీలో హైటెన్షన్.. CJP నిరసనకు భారీ ఆంక్షలు!
YS Jagan Slams Chandrababu Over 34 Percentage BC Reservation Promise 4
Video_icon

బీసీలకు బాబు ద్రోహం? 34% రిజర్వేషన్లు ఏమయ్యాయి? బాబుకు జగన్ సవాల్
Venkat Reddy Sensational Comments On EVM Tampering In AP 5
Video_icon

జ్ఞానేష్, ముకేశ్ మధ్యలో బాబు.. ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది సీనా..
Advertisement
 