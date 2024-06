కింగ్ నాగార్జున ఓ వ్యక్తికి క్షమాపణ చెప్పాడు. తన బాడీగార్డ్ అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించడం వల్లే ఇదంతా జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిపోయింది. ఇంతకీ అసలేం జరిగింది? నాగ్ ఎందుకు సారీ చెప్పాడు?

నాగార్జున స్క్రీన్‌పై కనిపించి చాలా కాలమైపోయింది. సంక్రాంతికి ఓ సినిమాతో వచ్చాడు. ప్రస్తుతం 'కుబేర' అనే మూవీ చేస్తున్నాడు. దీని షూటింగ్ సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగానే హైదరాబాద్ షెడ్యుల్ కోసం నాగార్జునతో పాటు ధనుష్ కూడా వచ్చారు. అయితే ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఇద్దరు హీరోలు నడుచుకుని వస్తుండగా, అక్కడే షాపులో పనిచేస్తున్న ఓ వ్యక్తి సెల్ఫీ కోసమని నాగ్ దగ్గరకు వచ్చాడు.

కానీ నాగ్ సెక్యురిటీ గార్డ్ మాత్రం పెద్దాయన అని కూడా చూడకుండా గట్టిగా తోసేశాడు. దీంతో కిందపడబోయిన ఆ పెద్దాయన తమాయించుకుని నిలబడ్డాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అలా నాగ్ దృష్టికి కూడా వెళ్లింది. ఈ క్రమంలోనే ట్విట్టర్ (ఎక్స్)లో నాగ్ క్షమాపణలు చెప్పాడు. మరోసారి ఇలా జరగకుండా చూస్తానని రాసుకొచ్చాడు.

This just came to my notice … this shouldn’t have happened!!

I apologise to the gentleman 🙏and will take necessary precautions that it will not happen in the future !! https://t.co/d8bsIgxfI8

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) June 23, 2024