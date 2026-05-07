‘జోకర్’ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

మెన్ టూ,రణరంగం, కిరాక్ పార్టీ , తెల్లవారితే గురువారం సినిమాల్లో నటించిన మౌర్య సిద్దవరం ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం ‘జోకర్’. గీత సి శేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మీరా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ ఫై సందీప్ రామినేని నిర్మించారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన పోస్టర్ మరియు అనౌన్స్మెంట్ వీడియో కి మంచి స్పందన లభిస్తోంది, త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని చిత్ర బృందం తెలిపింది.
ఈ చిత్ర పూజా కార్యక్రమాలు ఈ నెలలో జగగనున్నాయి, కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిలిం గా ఈ మూవీ తెరాకెక్కబోతోంది. ఈ సినిమా కోసం టాప్ టెక్నీషియన్స్, ఆర్టిస్ట్స్ పని చెయ్యబోతున్నారు, వాటి వివరాలు త్వరలోనే ప్రకటించబోతున్నారు. జోకర్ చిత్ర షూటింగ్ మొత్తం తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో జరగనుంది.
ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు ఇప్పుడు ప్రక్షకులు బాగా చూస్తున్నారు అదే తరహాలో జోకర్ సినిమాను డైరెక్టర్ గీతా సి శేఖర్ తియ్యబోతున్నారు. ఫస్ట్ లుక్ విడుదల తరువాత జోకర్ రోల్ కు మౌర్య సిద్దవరం పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ గా ఉన్నాడని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వస్తున్నాయి.