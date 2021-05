‘కార్తీకదీపం’ పై మంచు లక్ష్మీ ట్వీట్‌.. రిప్లై ఇచ్చిన ‘డాక్టరు బాబు’

Karthika Deepam : బుల్లితెరపై కార్తీకదీపం సీరియల్‌కి ఉన్న క్రేజ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వంటలక్క, డాక్టర్‌ బాబు అంటే తెలియని బుల్లితెర ప్రేక్షకులు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఎప్పుడెప్పుడు కార్తీకదీపం సీరియల్ చూస్తామా? అని తహతహలాడేవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు. టీఆర్పీ రేటింగ్‌ విషయంలో ఇంతవరకు ఏ సీరియల్‌ కానీ, షోలు కానీ ‘కార్తీక దీపం’ని అందుకోలేకపోయాయంటే ఈ సీరియల్‌కి ఉన్న క్రేజీ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆరంభం నుంచీ పాజిటివ్‌ టాక్‌తో టాప్‌ రేటింగ్ రాబడుతూ దేశంలోనే అత్యధిక రేటింగ్‌ సాధించిన మొదటి సీరియల్‌గా నిలిచింది. ఈ సూపర్‌ హిట్‌ సీరియల్‌కి సామాన్యులే కాదు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఫాన్స్‌గా ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని చాలా మంది ప్రముఖులు స్వయంగా వెల్లడించారు.

Karthik from #karthikadeepam cried for the first time anta. My mom is finally happy..

— Lakshmi Manchu (@LakshmiManchu) May 22, 2021