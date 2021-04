దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తోంది. రోజుకి లక్షల్లో పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. వేల సంఖ్యలో మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఆస్పత్రుల్లో బెడ్స్‌, ఆక్సిజన్‌ దొరకడం లేదంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆందోళనకర పరిస్థితుల్లో సినీ సెలెబ్రిటీలు తమవంతు ప్రయత్నంగా ప్రజల్లో కరోనా జాగ్రత్తల గురించి అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు ముందున్నారు.

గత కొద్ది కాలంగా సోషల్‌ మీడియా ఆయన కరోనా జాగ్రత్తలు చెబుతూనే ఉన్నారు. అలాగే కరోన కట్టడి కోసం కృషి చేస్తున్న పోలీసులు, వైద్యులకు కూడా తనకు తోచిన సహకారం అందిస్తూనే ఉన్నాడు. తాజాగా ఆయన ప్లాస్మా దానం చేయాలంటూ సైబరాబాద్‌ పోలీసులు చేసిన ట్వీట్‌పై స్పందించారు. ప్రతి ఒక్కరు ప్లాస్మా దానం చేయడానికి ముందుకు రావాలని తన అభిమానులకు మహేశ్‌ పిలుపునిచ్చారు.

Let's do everything in our stride to help those battling with Covid. Plasma donors are needed more than ever now. I pledge my support to @cpcybd VC Sajjanar sir & @cyberabadpolice for taking up this initiative. #DonatePlasmaSaveLives https://t.co/AiMipnd7Ey

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 23, 2021