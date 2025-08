విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం కింగ్డమ్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జులై 31న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి మంచి టాక్‌ని సంపాదించుకుంది. దీంతో తొలి రోజు రూ. 39 కోట్ల గ్రాస్‌ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఇక రెండు రోజుల్లోనే రూ. 50 కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేసింది. సినిమాకు హిట్‌ టాక్‌ రావడంతో రెండో రూ. 14 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చాయి.

మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 53 కోట్ల గ్రాస్‌ వసూళ్లను రాబట్టినట్లు మేకర్స్‌ అధికారికంగా ప్రకటించారు. రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి కలెక్షన్స్‌ వచ్చాయి.

నైజాంలో రూ. 1.85 కోట్లు, సీడెడ్‌లో రూ. 79 లక్షలు, ఉత్తరాంధ్రలో రూ. 48 లక్షలు, గుంటూరులో రూ.21 లక్షలు, కృష్ణాలో రూ. 21 లక్షలు, ఈస్ట్‌లో రూ. 26, వెస్ట్‌ గోదావరిలో రూ. 18 లక్షలు, నెల్లూరులో రూ. 13 లక్షల షేర్‌ వసూళ్లను సాధించింది. మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే రూ. 14.03 కోట్ల షేర్‌ వసూళ్లను రాబట్టింది. సినిమాకు మంచి టాక్‌ రావడంతో వీకెండ్‌లో ఈ కలెక్షన్స్‌ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్‌ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

