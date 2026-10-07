 డాడీ కూల్‌ | Kareena Kapoor and Shah Rukh Khan to Shoot Daddy Cool song in South Africa | Sakshi
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డాడీ కూల్‌

Oct 7 2026 3:38 AM | Updated on Oct 7 2026 3:38 AM

Kareena Kapoor and Shah Rukh Khan to Shoot Daddy Cool song in South Africa

‘డాడీ కూల్‌’ సాంగ్‌ కోసం సౌతాఫ్రికా వెళ్తున్నారట కరీనా కపూర్‌. షారుక్‌ ఖాన్‌ హీరోగా సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న హిందీ చిత్రం ‘కింగ్‌’. ఈ సినిమా షూటింగ్‌ తుది దశకు చేరుకుంది. ఇందులోని ఓ స్పెషల్‌ సాంగ్‌ కోసం కరీనా కపూర్‌ను సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ సంప్రదించగా, ఆమె గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చారని సమాచారం.

 వచ్చే నెలలో సౌతాఫ్రికాలో షారుక్, కరీనాలపై ఈ ప్రత్యేక  పాటను చిత్రీకరిస్తారని, ‘డాడీ కూల్‌..’ అంటూ ఈ  పాట సాగుతుందని బాలీవుడ్‌ భోగట్టా. షారుక్‌ కుమార్తె సుహానా ఖాన్, దీపికా పదుకోన్, అభిషేక్‌ బచ్చన్, అనిల్‌ కపూర్‌ ‘కింగ్‌’లోని ప్రధాన  పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం డిసెంబరు 24న విడుదల కానుంది.  

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