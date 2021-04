పెళ్లయ్యాక కూడా ఫుల్‌ స్పీడు మీద సినిమాలు చేస్తోంది కాజల్‌ అగర్వాల్‌. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్‌ చిరంజీవితో 'ఆచార్య'లో ఆడిపాడుతున్న ఈ భామ తాజాగా ఓ యువతికి ఆర్థిక సాయం చేసినట్లు ఓ వార్త సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. కాలేజీ ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేక బాధపడుతున్న విద్యార్థినిని సకాలంలో ఆదుకుందట ఈ భామ. ఈమేరకు ఆమె గూగుల్‌ పేలో డబ్బులు పంపించిన స్క్రీన్‌షాట్లతో పాటు సదరు విద్యార్థిని ట్వీట్‌ను షేర్‌ చేస్తున్నారు కాజల్‌ ఫ్యాన్స్‌ .

Urgent Help 🙏🙏

My name is Suma, I'm studying M.Pharm + doing job in a back office located in Hyderabad. Recent ga naa job poyindhi and college fee pay cheyyali. exams fee notification vachindhi, College fee clear lekapothe exams rayanivvaru. 😭😭😭

— Hail Kajalism™ (@HailKajalism) April 3, 2021