ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డికి మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'సీఎం జగన్‌ గారికి 50వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి ఆనందకరమైన రోజులు మళ్లీ మళ్లీ రావాలి' అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

కాగా సీఎం జగన్‌కు ప్రధాన మంత్రి మోదీతో సహా ఇతర రాజకీయ నేతలు, పలువురు సెలబ్రిటీలు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు. మరోవైపు ఏపీవ్యాప్తంగా సీఎం జగన్‌ బర్త్‌డేను గ్రాండ్‌గా నిర్వహిస్తున్నారు ఆయన అభిమానులు. రక్తదాన శిబిరాలు, అన్నదానం, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం, కేక్‌ కటింగ్‌లతో వేడుకలను హోరెత్తిస్తున్నారు.

Wishing Sri @ysjagan a Very Happy 50th Birthday!! Many Many Happy Returns of the Day!! 💐

