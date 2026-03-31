అల్లు అర్జున్ అభిమానులకు నిర్మాత బన్నీ వాసు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు. బన్నీ బర్త్డే రోజు ఫ్యాన్స్కి అందించబోతున్న ప్రత్యేక కానుక ఏంటో రివీల్ చేశారు.
పుష్ప 2 లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత అల్లు అర్జున్.. తమిళ దర్శకుడు అట్లీతో ఓ సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆయన ఈ సినిమా చిత్రీకరణతో బిజీగా ఉన్నాడు . అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా టైటిల్ని అనౌన్స్ చేయలేదు. సోషల్ మీడియాలో రకరకాల పేర్లు వినిపిస్తున్నా..అధికారికంగా ప్రకటన మాత్రం రాలేదు. బన్నీ బర్త్డే (ఏప్రిల్ 8) రోజు ఈ సినిమా టైటిల్ని ప్రకటించబోతున్నారట. ఈ విషయాన్ని నిర్మాత బన్నీ వాసు వెల్లడించారు.
తాజాగా ఆయన పళ్లి చట్టంబి మూవీ టీమ్ ఏర్పాటు చేసిన గ్రాండ్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్కి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బన్నీ బర్త్డే కానుకగా కొత్త సినిమా అప్డేట్ ఏమైనా ఉంటుందా అని ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన పై విధంగా సమాధానం చెప్పాడు. టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్తో పాటు స్పెషల్ పోస్టర్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తారట.
‘AA 22’ వర్కింగ్ టైటిల్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా దీపికా పదుకొణె నటిస్తోంది. దీపికతో పాటు జాన్వీకపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్, రష్మికా మందన్నా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే వంటి హీరోయిన్లు కూడా నటించనున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ విషయాలపై బన్ని బర్త్డే రోజు స్పష్టత వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.