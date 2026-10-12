 అల్లు అర్జున్‌ రాకా.. ఆ సీక్వెన్స్‌ కోసం రిస్క్ చేస్తున్నారా? | Allu Arjun's Raaka Movie Latest Buzz Goes Viral | Sakshi
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Raaka Movie: అల్లు అర్జున్‌ రాకా.. ఆ సీక్వెన్స్‌ కోసం రిస్క్ చేస్తున్నారా?

Oct 12 2026 11:36 AM | Updated on Oct 12 2026 11:42 AM

Allu Arjun's Raaka Movie Latest Buzz Goes Viral

అల్లు అర్జున్‌ హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా ‘రాకా’. ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకోన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి సంబంధించి ఓ క్రేజీ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్‌ ఎంట్రీ సీక్వెన్స్‌ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉండనుందని తెలుస్తోంది. ఈ సీక్వెన్స్‌ కోసం బన్నీ రిస్కీ యాక్షన్ స్టంట్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారని లేటేస్ట్ టాక్ వినిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా బన్నీ లుక్స్ కూడా చాలా స్పెషల్‌గా ఉండనున్నాయని టాక్. అయితే ఇది రూమరా? రియలా తెలియాలంటే మరింత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. 

కాగా.. ఈ సినిమాలో దీపికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. అంతేకాకుండా జాన్వీ కపూర్ కూడా మరో హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీని సన్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కళానిధి మారన్‌  నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుందనే ప్రచారం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 
 

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