నాగ చైతన్య-సమంత విడాకులు ప్రకటించిన రోజు హీరో సిద్దార్థ్‌ చేసిన ట్వీట్‌ సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అక్టోబర్‌ 2న చై-సామ్‌ విడాకులు తీసుకోబోతున్నామని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వెల్లడించిన వెంటనే...‘మోసం చేసేవాళ్లు ఎప్పుడూ బాగుపడరు.. చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్లో టీచర్ దగ్గర మొదట నేర్చుకుంది అదే…. మరి మీరేం నేర్చుకున్నారు’అని నెటిజన్లను ప్రశ్నిస్తూ సిద్ధార్థ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఆయన సమంత గురించే అన్నారంటూ సోషల్ మీడియా కోడై కూసింది.

One of the first lessons I learnt from a teacher in school...

"Cheaters never prosper."

What's yours?

— Siddharth (@Actor_Siddharth) October 2, 2021