లాభాల వాటా ప్రకటించాలి
జైపూర్: లాభాల వాటా ప్రకటించాలని ఇందారం ఐకే1ఏ గనిపై సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో శనివారం గని మేనేజర్ కోటయ్యకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఐకే1ఏ పిట్ సెక్రెటరీ సిరికొండ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ గత ఆర్థిక సంవత్సరం సింగరేణి సాధించిన లాభాలను వెంటనే ప్రకటించాలని, కార్మికులకు 35 శాతం లాభాల వాటా పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా 2023–24 ఆర్థిక సంవత్సరం కార్మికులకు పంపిణీ చేయగా, మిగిలిన డబ్బులతో ఎంతమేరకు అభివృద్ధి చేశారో చెప్పాలని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు వెంకట్రెడ్డి, ఖాదీర్ పాషా, వినయ్, శ్రీనాథ్ పాల్గొన్నారు.