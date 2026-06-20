 రఘునాథ్‌పల్లిలో మద్యం బంద్‌ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రఘునాథ్‌పల్లిలో మద్యం బంద్‌

Jun 20 2026 10:38 AM | Updated on Jun 20 2026 10:38 AM

20 రోజులుగా నిలిచిన

మద్యం విక్రయాలు

భారీ జరిమానా నిర్ణయించిన

జీపీ పాలకవర్గం

జఫర్‌గఢ్‌: గ్రామంలో విచ్చలవిడిగా బెల్టుషాపుల ద్వారా మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతుండడంతో పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అవుతున్నాయి. తాగుడుకు బానిసైన పలువురి కుటుంబాల్లో నిత్యం గొడవలు జరగుతున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా నష్టపోతున్నారు. ఇది గమనించిన రఘునాథ్‌పల్లి గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం రెండు నెలల క్రితం గ్రామంలో బెల్టుషాపులు లేకుండా చేయాలని నిర్ణయింది. రాజకీయ పార్టీలు, మహిళా సంఘాల సభ్యులు, గ్రామస్తులతో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించి గ్రామంలో బెల్టుషాపులను నిషేధిస్తూ తీర్మానం చేసింది. దీంతో 20 రోజుల నుంచి గ్రామంలో మద్యం అమ్మకాలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. రఘునాథ్‌పల్లిలో 3 వేలకు పైగా జనాభా 1,765 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. జూన్‌ 1 నుంచి గ్రామంలో మద్యపానాన్ని పూర్తిగా నిషేధించి బెల్టుషాపుల నిర్వాహకులకు నోటీసులు అందజేశారు. మద్యం విక్రయిస్తే రూ.లక్షా 25 వేల జరిమానా విధించనున్నట్లు గ్రామంలో దండోరా వేయించారు. ఎవరైనా మద్యం అమ్మినట్లుగా గుర్తించి ఆధారాలతో నిరూపిస్తే వారికి రూ.20 వేల రివార్డు ప్రకటించారు. ఎవరైనా మద్యంతాగి రోడ్లపై అల్లరి చేస్తే రూ.5 వేలు జరిమాన విధించేలా తీర్మానం చేశారు. దీంతో గ్రామంలో మద్యం విక్రయాలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా మారుస్తాం..

జూన్‌ 1 నుంచి గ్రామంలో మద్యం విక్రయాలను నిషేధించాం. దీనికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, మహిళా సంఘాల సభ్యులు, గ్రామస్తులు సహకరిస్తున్నారు. మా పాలకవర్గం పదవిలో కొనసాగేంత వరకు గ్రామంలో ఎలాంటి మద్యం అమ్మకాలు సాగించేది లేదు. ఎవరైనా మద్యం విక్రయిస్తే కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం.. జరిమానా విధిస్తాం. గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే మా లక్ష్యం

– ఎడ్ల వెంకటయ్య, సర్పంచ్‌

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ (ఫొటోలు)
photo 2

‘నాగబంధం’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : చూడ చక్కగా..అబ్బుర పరిచే ఇంటీరియర్‌ డిజైన్లు (ఫొటోలు)
photo 4

తెలంగాణ జూనియర్‌ బాస్కెట్‌బాల్‌ లీగ్‌ పోటీలు (ఫొటోలు)
photo 5

విద్యార్థుల భద్రతపై దృష్టి సారించాలి: సీపీ సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
RGV Planning Encounter Specialist Daya Nayak Biopic 1
Video_icon

రక్త చరిత్రను మించిన బయోపిక్ ఆ పోలీస్ స్టోరీపై ఆర్జీవీ కన్ను
YSRCP Bolla Brahmanaidu Shocking Comments After Release In Jail 2
Video_icon

రిలీజ్ తరువాత బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు షాకింగ్ కామెంట్స్
Jada Sravan Kumar Slams Deputy CM Pawan Kalyan 3
Video_icon

నీ గబ్బర్ సింగ్ సినిమా చూసి..నాగరాజు రెచ్చిపోయినట్టున్నాడు పవన్ ను ఏకిపారేసిన జడ శ్రవణ్
Will SS Rajamouli & Ram Charan Team Up Again 4
Video_icon

మరోసారి.. రాజమౌళి చరణ్ కాంబినేషన్ రిపీట్‌
Karumuri Venkat Reddy Shoking Comments On Sai Krishna Case 5
Video_icon

ఈ కేసులో న్యాయం జరిగే ప్రసక్తే లేదు..చంద్రబాబు వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్
Advertisement
 