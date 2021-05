సిడ్నీ: పొలాలపై పడి ఎలుకలు పంటలను నాశనం చేస్తున్నాయి. ఈ సమస్య ఆస్ట్రేలియాలోని న్యూసౌత్‌ వేల్స్‌ రాష్ట్రంలో అధికంగా ఉంది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలోని ఓ రైతు తన పంట పొలంలో గొయ్యిను శుభ్రం చేయించగా అందులో గుట్టగుట్టలుగా ఎలుకలు బయటపడ్డాయి. ఆ మట్టిని తీసిన మిషన్‌ నుంచి వందలాది చిట్టెలుకలు బయటపడ్డాయి. ఆ యంత్రం నుంచి వర్షం కురిసినట్టు ఎలుకలు కింద పడ్డాయి. ఇది ఆ రైతులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ పంట పొలాలను నష్టం చేస్తున్నాయని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

దేశంలో ప్లేగు వ్యాధికి కారణంగా అక్కడి అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీంతో వాటిని చంపే చర్యలు మొదలుపెట్టారు. ఈ సమస్య ముఖ్యంగా ఈశాన్య ఆస్ట్రేలియాలో అధికంగా ఉంది. పెద్ద ఎత్తున ప్లేగు బాధితులు పెరుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అధికారులు పొలాల వద్ద ఎలుకలను నాశనం చేసే పనులు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ రైతు పొలంలోని గుంతను శుభ్రం చేస్తుండగా ఎలుకలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చాయి.

దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఆస్ట్రేలియా బ్రాడ్‌కాస్టింగ్‌కు చెందిన జర్నలిస్ట్‌ లూసీ థాకరే ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ‘ఎలుకల వర్షం’ అంటూ పోస్టు చేసిన ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. యంత్రం పైపు నుంచి ఎలుకలు కిందపడుతున్న దృశ్యాలు వీడియోలో కనిపిస్తుంది. అది చూసి వామ్మో అంటూ నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు ఆ ప్రాంతంలోని గోదాముల్లో ఎలుకలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. గోదాములపై దాడి చేసి ధాన్యాన్నంతా పాడు చేస్తున్నాయి. గోదాముల్లో ఎలుకల దాడిని చూస్తే భయం ఏర్పడుతోంది. ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో ఎలుకల సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తోంది.

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv

Meanwhile in Australia 😳

Oh good god. I can’t deal with mice. At all, not even one!

The rodent plague in Australia would have me seeking asylum immediately *shudder*

pic.twitter.com/6jSC5yIvwr

— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) May 13, 2021