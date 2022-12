అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌, జిల్‌ బైడెన్‌ దంపతులు వైట్‌హౌస్‌లో క్రిస్మస్‌ చెట్టును చక్కగా అలంకరించారు. అందుకు సంబంధించిన ఫోటోను ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసి నెటిజన్లతో పంచుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్విట్టర్‌లో తాము కిస్మస్‌ చెట్టుకు కొన్ని తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నాం. అందరూ ఈ క్రిస్మస​ పండుగను అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారని ఆశిస్తున్నా అని ట్వీట్‌ చేశారు.

బైడెన్‌ ఈ వారం ప్రారంభంలోనే వైట్‌హౌస్‌ నుంచి క్రిస్మస్‌ ప్రసంగం చేశారు. ఆ ప్రసంగంలో పెరుగుతున్నవిభజిత అమెరికాను, మా రాజకీయాలను కలుషితం చేస్తున్న వాటిని పరస్పరం వ్యతిరేకించే ప్రక్షాళనతో తాజా ప్రారంభం కావాలని ఆకాంక్షించారు. డెమొక్రాటిక్‌ నాయకుడు బైడెన్‌ ఇటీవల ప్రతిపక్ష రిపబ్లికన్లకు వ్యతిరేకంగా మరింత దూకుడు వైఖరిని అవలంభించారు.

ఈ క్రిస్మస్‌ సీజన్‌లో కొన్ని క్షణాలు నిశబ్దంగా ఆలోచించి మన హృదయంలో ఒకరినోకరు స్వచ్ఛంగా చూసుకోవాలనేదే ఆశ. అంతేగాదు క్రిస్మస్‌ చెట్లను పూలతో, దీపాలతో చక్కగా అలంకరించి చేసుకునే ఈ పండుగ నాడు డెమొక్రాటిక్‌ లేదా రిపబ్లకిన్‌లుగా కాదు తోటి అమెరికన్లు లేదా తోటి మానవులు అన్న భావంతో సహృదయంతో ఈ పండుగను ఆనందంగా చేసుకోవాలన్నారు.

Just a few finishing touches! Hope you and your loved ones are having a great Christmas Eve. pic.twitter.com/zdCjjRrI9o

— President Biden (@POTUS) December 25, 2022