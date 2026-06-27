హోర్ముజ్ జలసంధిలో కార్గో నౌకపై జరిగిన డ్రోన్ దాడికి ప్రతీకారంగా అమెరికా.. ఇరాన్పై వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని పరస్పరం ఉల్లంఘించుకున్నామని ఇరు దేశాలు ఆరోపించుకుంటున్న వేళ ఈ పరిణామం మధ్యప్రాచ్యంలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలను పెంచింది. ఈ క్రమంలో హర్మూజ్లో మరో ట్యాంకర్ క్షిపణి దాడికి గురైంది. ఈ జలసంధిలో ప్రయాణిస్తోన్న ట్యాంకర్ను క్షిపణి తాకినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. అయితే ఈ క్షిపణిని ఎవరు ప్రయోగించారు అనేదానిపై స్పష్టత రాలేదు. హర్మూజ్ సమీపంలో అమెరికా, ఇరాన్ పరస్పర దాడుల నేపథ్యంలో తాజాగా మరో ఘటన చోటుచేసుకుంది.