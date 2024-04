80 సార్లు కంపించిన భూమి.. చిగురుటాకులా వణుకుతున్న తైవాన్‌

తైపీ: తూర్పు ఆసియా దేశం తైవాన్‌ను వరుస భూకంపాలు కుదిపేస్తున్నాయి. గత అర్ధరాత్రి గంటల వ్యవధిలోనే 80 సార్లు భూమి కంపించగా.. జనాలు భయంతో రోడ్ల మీదకు పరుగులు తీసి బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారు. ప్రస్తుతం అక్కడ ప్రకంపనలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. భూకంపాల ధాటికి కొన్ని భవనాలు నేలమట్టం కాగా, ప్రాణ నష్టంపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఏప్రిల్‌ తొలివారంలో ఈ ద్వీపదేశం భారీ భూకంపం ధాటికి వణికిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.

తైవాన్‌ తూర్పు ప్రాంతమంతా సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం వేకువఝాము దాకా భూమి కంపించింది. భారీ ప్రకంపనల ధాటికి రాజధాని తైపీలో భవనాలు ఊగిపోయాయి. భూకంప కేంద్రం హువాలిన్‌లో నమోదు అయ్యిందని, ఇప్పటి వరకు పదుల సంఖ్యలో ప్రకంపనలు నమోదు అయ్యాయని, వాటిల్లో రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 6.3 తీవ్రత అధికంగా నమోదు అయ్యిందని అక్కడి అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే.. ఏప్రిల్‌ 3వ తేదీన ఈ ప్రాంతంలోనే భూకంప కేంద్రం నమోదు కాగా.. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 7.2 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం ధాటికి పలు భవనాలు నేలమట్టం అయ్యాయి.

TAIWAN NEWS: It is now daylight. The earthquakes are continuing. This is the most bizarre experience of my life. Something is so wrong. This level of seismic activity is off the charts. Historic.

I will keep everyone updated. Please keep us in your prayers. #Taiwan #earthquakes pic.twitter.com/MDulsXTbKw

