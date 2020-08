వాషింగ్టన్‌: ఆకట్టుకునే దృశ్యం. అది పెంగ్విన్స్‌‌ బహుమతుల దుకాణం. అందులో అన్ని పెంగ్విన్‌‌ బొమ్మలే. వాటిని చూసి ఇద్దరు అనుకొని కస్టమర్లు ఆ షాపులోకి వచ్చారు. ఎంతో ఆసక్తితో షాపంతా తిరగుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఇంతకి ఆ అనుకొని కస్టమర్లు ఎవరంటే రెండు పెంగ్విన్‌లు. అవి అలా ఆ దుకాణంలోకి వచ్చి షాపు మొత్తం ఉత్సాహంగా తిరుగుతున్న ఈ వీడియోకు నెటిజన్లంతా ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ వీడియోను అమెరికా షెడ్‌ అక్వేరియం వారు గురువారం ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. (చదవండి: ప్రకృతికి కోపం వస్తే ఇలాంటి విధ్వంసాలే.)

The penguins explore the gift shop! 🐧 Penguins Izzy and Carmen took a field trip to Shedd's gift shop and found...even more penguins. pic.twitter.com/6lEFLUMpyF

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) August 3, 2020