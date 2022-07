టెహ్రాన్‌: భారీ భూకంపంతో ఇరాన్‌ చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. భారత కాలమానం ప్రకారం.. శుక్రవాం అర్ధరాత్రి నుంచి శనివారం తిరిగి తెల్లవారుజామున దక్షిణ ఇరాన్‌లో పలుమార్లు భూమి కంపించింది. హోర్మోజ్‌గాన్ ప్రావిన్స్‌లోని ఓడరేవు నగరమైన బందర్ అబ్బాస్‌కు నైరుతి దిశలో 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం నమోదు అయ్యిందని యూఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే (USGS) తెలిపింది.

అర్ధరాత్రి నుంచి శనివారం వేకువ ఝామున వరకు చాలాసార్లు ప్రకంపనలు సంభవించాయి ఈ ప్రాంతంలో. రిక్టర్ స్కేలుపై భూకంప తీవ్రతలు 4.6, 4.4, ఆపై 6.0, 6.3గా నమోదు అయ్యింది. ముగ్గురు మృతి చెందినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. అయితే.. ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశాలున్నాయని అధికారులు చెప్పారు.

