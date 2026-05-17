దుబాయ్ లాటరీ: ముగ్గురికి లక్కీ ఛాన్స్!

దుబాయ్: యూఏఈ లాటరీ 'లక్కీ డే' డ్రాలో శనివారం పలువురు అదృష్టవంతులు నగదు బహుమతులు గెలుచుకున్నారు. అయితే, అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన భారీ జాక్పాట్ బహుమతిని మాత్రం ఈసారి ఎవరూ దక్కించుకోలేకపోయారు.
డ్రా వివరాలు
శనివారం రాత్రి జరిగిన డ్రా (డ్రా నెం: 260516)లో విజేతలను నిర్ణయించిన సంఖ్యలు ఇలా ఉన్నాయి..
'డేస్' (Days) సెక్షన్ సంఖ్యలు: 20, 17, 14, 18, 24, 12
నెల' (Month) సెక్షన్ సంఖ్య: 5
గ్యారెంటీడ్ 'లక్కీ ఛాన్స్ ఐడీ' ప్రైజ్ కేటగిరీ ద్వారా ముగ్గురు నివాసితులు ఒక్కొక్కరు 50,000 దిర్హమ్ల (సుమారు రూ.11 లక్షలకు పైగా) నగదు బహుమతిని సొంతం చేసుకున్నారు. గెలిచిన లక్కీ ఛాన్స్ ఐడీలు ఇవే.. AX2216481, BZ5027000, AP1481503.
నెక్స్ట్ డ్రాకు చేరిన భారీ జాక్పాట్
ఈ రౌండ్లో 30 మిలియన్ దిర్హమ్ల (సుమారు రూ.68 కోట్లకు పైగా) గ్రాండ్ ప్రైజ్తో పాటు, 5 మిలియన్ దిర్హమ్ల రెండో బహుమతిని కూడా ఎవరూ గెలుచుకోలేదు. దీంతో ఈ రెండు భారీ మొత్తాలు తదుపరి డ్రాకు బదిలీ (రోల్ఓవర్) అయ్యాయి.
అయితే, లక్కీ డే విభాగంలో ఇద్దరు పాల్గొనేవారు మూడో బహుమతిని దక్కించుకున్నారు. 'డేస్' విభాగంలోని ఐదు సంఖ్యలను, సింగిల్ 'నెల' సంఖ్యతో సరిపోల్చినందుకు గాను వీరికి ఒక్కొక్కరికి 100,000 దిర్హమ్ల (సుమారు రూ.22.6 లక్షలు) చొప్పున లభించాయి.
మే 20న తదుపరి డ్రా
వారానికి రెండుసార్లు జరిగే ఈ షెడ్యూల్లో భాగంగా.. తదుపరి యూఏఈ లాటరీ డ్రా వచ్చే బుధవారం (మే 20) జరగనుంది. జాక్పాట్ మొత్తం మరింత పెరగడంతో, రాబోయే డ్రాలో పెద్ద బహుమతులు గెలుచుకునేందుకు మరో సువర్ణావకాశం లభించనుంది.