అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం(అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) ఉక్రెయిన్ అధినేత జెలెన్స్కీతో వైట్హౌస్లో భేటీ అయ్యారు.
ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. రష్యా, ఉక్రెయిన్లతో కలిసి పని చేస్తాం. యుద్ధం ముగించేందుకు ఇరు దేశాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. భవిష్యతులో ఉక్రెయిన్కు రక్షణ కల్పిస్తాం.
పుతిన్ కూడా యుద్ధాన్ని ముగించాలనే కోరుకుంటున్నారు. ఉక్రెయిన్లో త్వరలో శాంతి స్తాపన జరుగుతుంది. యుద్ధంతో యావత్ ప్రపంచం అలసిపోయింది. యుద్ధం ముగించేందుకు ఇరు దేశాలతో కలిసి పనిచేస్తాం. ఇప్పటివరకు ఆరు యుద్ధాలను ఆపాను అని ట్రంప్ అన్నారు.
ట్రంప్తో జెలెన్స్కీ కీలక భేటీ
Aug 18 2025 11:20 PM | Updated on Aug 18 2025 11:26 PM
