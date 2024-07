జిమ్‌లో మృణాళ్‌.. గ్లామర్‌తో కృతి శెట్టి.. మురారి పోస్టర్‌తో మహేశ్‌

మనుసులో సంతోషం ఉంటే అంతకు మించిన గ్లామర్‌ మరొకటి లేదంటున్న కృతి శెట్టిమహేశ్‌ బాబు హిట్‌ సినిమా 'మురారి' రీ-రిలీజ్‌ పోస్టర్‌ వైరల్‌బర్త్‌డే వేడుకుల జరుపుకున్న సితార ఘట్టమనేని కల్కి షూట్‌ సమయంలో భైరవ ఎంట్రీ సీన్‌ మేకింగ్‌ స్టిల్‌ పంచుకున్న మేకర్స్‌ జిమ్‌లో కసరత్తులు చేస్తున్న మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ View this post on Instagram A post shared by Genelia Deshmukh (@itsgeneliad) View this post on Instagram A post shared by Nivetha Pethuraj (@nivethapethuraj) View this post on Instagram A post shared by Shraddha Rama Srinath (@shraddhasrinath) View this post on Instagram A post shared by Mrunal Thakur (@mrunalthakur) View this post on Instagram A post shared by Krithi Shetty (@krithi.shetty_official) View this post on Instagram A post shared by AMB Cinemas (@amb_cinemas) View this post on Instagram A post shared by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) View this post on Instagram A post shared by Vyjayanthi Movies (@vyjayanthimovies) View this post on Instagram A post shared by Vyjayanthi Movies (@vyjayanthimovies) View this post on Instagram A post shared by Anasuya Bharadwaj (@itsme_anasuya) View this post on Instagram A post shared by Anilkrishna Kanneganti (@aneelkanneganti)