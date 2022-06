తాలిబన్ల పాలిత ఆప్ఘనిస్తాన్‌.. వరుస బాంబు దాడులతో అట్టుడుకుతోంది. శనివారం ఉదయం ఆప్ఘన్‌ రాజధాని కాబూల్‌లో పేలుళ్లు సంభవించాయి. కాబూల్‌లోని గురుద్వారా కర్తా పర్వ్​పై ఉగ్రవాదులు దాడి చేశారు. గురుద్వారా గేటు బయట దాడులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పేలుళ్లతో పక్కనే ఉన్న షాపులు కూడా దగ్ధమయ్యాయి. ఈ పేలుళల్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయినట్టు సమాచారం.

ఈ ఘటనకు సంబంధించి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మన్‌జిందర్‌ సిర్సా ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఓ వీడియోను షేర్‌ చేశారు. కాబూల్‌ని గురుద్వారాలో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు సూసైడ్​ బాంబర్లు దాడికి పాల్పడినట్లు ఆయన ఆరోపించారు. అఫ్గాన్​లో సిక్కులకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని వాపోయారు. ఈ ప్రమాదంపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సైతం స్పందించింది. గురుద్వారాపై దాడి గురించి వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఉగ్రదాడి పట్ల ఆందోళన చెందుతున్నామని, పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు ట్వీట్​ చేసింది. ఈ బాంబు దాడులకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ మారింది. వీడియోలో గురుద్వారా నుంచి పొగలు, మంటలను ఎగిసిపడుతున్నాయి.

Kabul Update: Sikh Sangat (approx 10-15 in number) stuck in Gurdwara Karte Parwan in Kabul which was attacked by terrorists today morning. One person has been reported dead in this attack.#GurdwaraKarteParwan #Kabul @ANI @PTI_News @TimesNow @punjabkesari @republic pic.twitter.com/XLjSikVPYs

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 18, 2022