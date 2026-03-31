 చాయ్‌వాలాగా 103 ఏళ్ల బామ్మ..! | Vadodara Tea Seller Proves Hard Work Has No Age Limit Goes Viral | Sakshi
Mar 31 2026 12:47 PM | Updated on Mar 31 2026 12:55 PM

60 దాటగానే చాలామంది విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అలాంటిది ఈ బామ్మ 103 ఏళ్ల వయసులోనూ టీ స్టాల్‌ నడుపుతూ స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. ఎవ్వరిమీద ఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా బతకాలన్న ఆమె దృఢసంకల్పానికి హ్యాట్సాప్‌ అనాల్సిందే. అంతేగాదు కష్టపడేతత్వానికి వయసుతో సంబంధం లేదని ఈ బామ్మ ప్రూవ్‌ చేసింది.

ఆ బామ్మే గుజరాత్‌లోని వడోదరకు చెందిని 108 ఏళ్ల కాశీబా. ఆమె మహారాజా సయాజీరావు విశ్వవిద్యాలయం సమీపంలోని చొన్న టీ స్టాల్‌ నడుపుతూ ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచిందామె. ఆమె అల్లం టీకి ఉన్న క్రేజీ అంత ఇంత కాదు. అక్కడ విద్యార్థులకు దశాబ్దాలుగా తన టీ రుచితో ఆకర్షిస్తుంటుందామె. స్వయంగా ఆమె అల్లం తురిమి తయారు చేస్తుంటుంది ఈ బామ్మ. 

ఆమె వయసులో అందరూ విశ్రాంతి ఆశిస్తారు..కానీ ఆమె అచంచలమైన సంకల్పంతో తన చిరు వ్యాపారాన్ని నడుపుతూ ఆత్మనిర్భరతకు అసలైన అర్థంగా మారింది. 1993 నుంచి ఆమె  ఈ టీస్టాల్‌ని నడుపుతుంది. అక్కడ ఎందరో విద్యార్థులకు అదొక మధుర జ్ఞాపకాల ప్రదేశం. కొందరు విద్యార్థులు అక్కడకు వచ్చి స్నేహితులతో కలిసి ఈ బామ్మ చేతి టీ తాగుతూ నాటి మధురస్ముతులను గుర్తుచేసుకుంటుంటారట. 

ఆమెకు కొడుకు, కోడలు, మనవళ్లు ఉన్నా..తను మాత్రం స్వతంత్రంగా బతికేందుకే ఆసక్తి కనబరుస్తుందట. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. నెటిజన్లు​ కూడా హ్యాట్సాఫ్‌  బామ్మ..అందంగా జీవించడం అంటే ఇదే అని ప్రశంసిస్తూ పోస్టులు పెట్టారు. 

 

(చదవండి: కేవలం 'ఫ్లవర్‌ అనుకుంటివా.. పోషక విలువలున్న ఫుడ్‌'..!)
 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

రాకాస ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన నీహారిక.. (ఫొటోలు)
photo 2

బెంగళూరు : కనువిందుగా హారతి దీపాల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్: మధ్యాహ్నం భానుడి భగభగలు.. సాయంత్రం వరుణుడి పలకరింపు (ఫొటోలు)
photo 4

‘రాకాస’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

కిరణ్‌ అబ్బవరం ‘చెన్నై లవ్‌ స్టోరీ’ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gajuwaka Mounika Postmortem Accused Ravindra In Visakha Central Jail 1
Video_icon

గాజువాక మౌనిక పోస్టుమార్టం
Khammam Honey Trap Scandal High-Profile Victims Fear Exposure 2
Video_icon

ఖమ్మం హనీ ట్రాప్ కలకలం బాధితుల్లో ప్రముఖులు
YS Avinash Reddy Demands to Chandrababu Govt Over AP Farmers Problems 3
Video_icon

కనీసం పెట్టుబడులు కూడా రావడం లేదు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆలోచించాలి
Explosion at Challapalli Police Station Krishna District 4
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్‌లో పేలుడు
Sukumar Eyes Dhurandhar Music Director For Ram Charan Film 5
Video_icon

DSPని పక్కన పెట్టిన సుకుమార్.. రంగంలోకి ధురంధర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
