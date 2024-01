కొలరాడోకు చెందిన 22 ఏళ్ల మాడిసన్‌ మార్ష్‌ మిస్‌ అమెరికా 2024 అందాల పోటీల్లో విజేతగ నిలిచి కిరీటాన్ని దక్కించుకుంది. ఆమెఎయిర్‌ఫోర్స్‌ అధికారిణిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే మిస్‌ అమెరికా టైటిల్‌ గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. కొలరాడోకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మార్ష్‌ ఓ పక్కన అధికారిణిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఈ ఘనత సాధించి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా నెటిజన్లతో పంచుకుంది.

"మీకు ఆకాశమే హద్దు!. మిమ్మల్ని ఆపగలిగే వారే లేరు. రెండు పడవల మీద కాలు వేయలేం అనే వాళ్లకు నా విజయమే ఓ సమాధానం. మీ అభిరుచి ఎంతటి కష్టమైనా తట్టుకుని సాధించేలా చేయగలదు." అని ఇన్‌స్టాగ్రాంలో రాసుకొచ్చింది మార్ష్‌. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇక మార్ష్‌ మే 2023లో మిస్‌ కొలరాడో కిరీటం కూడా గెలుచుకుంది. ఆమె ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ అకాడమీ నుంచి ఫిజిక్స్‌ పట్టా పొందే కొద్ది రోజుల ముందే ఈ విజయం సాధించింది.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW

— U.S. Air Force (@usairforce) January 15, 2024