ప్రశ్నించినందుకు! ఈడ్చుకెళ్లి, బేడీలేసి..

అమెరికా రాజకీయాల్లో ఓ ఘటన కలకలం రేపింది. కాలిఫోర్నియా సెనేటర్‌, డెమొక్రటిక్‌ సభ్యుడు అలెక్స్‌ పాడిల్లా(Alex Padilla)తో భద్రతా సిబ్బంది ప్రవర్తించిన తీరు తీవ్ర విమర్శలకు తావిచ్చింది. బలవంతంగా లాక్కెళ్లి మరీ ఆయన్ని నేల మీద పడుకోబెట్టి.. చేతులు వెనక్కి విరిచి బేడీలు వేశారు అధికారులు.

అమెరికా కాలమానం ప్రకారం.. గురువారం లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లో హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ(DHS) సెక్రటరీ క్రిస్టి నోయెమ్ ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహించారు. గత వారం రోజులుగా అక్కడ వలసదారుల నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ ఎంత మంది వివరాలు సేకరించారో గణాంకాలను నోయెమ్‌ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. ఇంతలో ఓ వ్యక్తి ‘‘నా పేరు అలెక్స్‌ పాడిలా. సెనేటర్‌ని. సెక్రటరీకి నాదో ప్రశ్న అంటూ మాట్లాడబోయారు. ఇంతలో..

URGENT BREAKING: Democrat US Senator Alex Padilla was just thrown to the ground and arrested for trying to speak at a DHS Press Conference by Secretary Kristi Noem.



This is Trump’s America. This is so incredibly pathetic.



I am so sad for the state of this country. pic.twitter.com/yI9fKdoYoW

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 12, 2025