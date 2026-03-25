 ఆఫీసులో మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉండాలి? | Health Tips: Behind the Mask: Lessons in Professional Identity
ఆఫీసులో మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉండాలి?

Mar 25 2026 9:48 AM | Updated on Mar 25 2026 10:41 AM

Health Tips: Behind the Mask: Lessons in Professional Identity

చాలామందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది—"నేను ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఆఫీసులో ఉండాలా? లేక అక్కడ వేరే మనిషిలా నటించాలా?" అని. సైకాలజీ దీనిని 'The Professional Mask' (వృత్తిపరమైన ముసుగు) అంటుంది. ఇది అబద్ధం ఆడటం కాదు, ఇది ఒక రకమైన 'ఎమోషనల్ మేనేజ్‌మెంట్'.  

ఆఫీసు అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్ వేదిక. అక్కడ మీరు మీ వ్యక్తిగత భావాలను, సమస్యలను ప్రతిచోటా ప్రదర్శించకూడదు. ఒక 'ప్రొఫెషనల్ మాస్క్' ధరించడం అంటే మీ సహజత్వాన్ని చంపుకోవడం కాదు, మీ బాధ్యతకు తగ్గట్టుగా మీ ప్రవర్తనను మలచుకోవడం. ఇది మీ Career Growth కి ఒక రక్షణ కవచం లాంటిది.

పర్సనల్ vs ప్రొఫెషనల్ (The Boundaries)
చాలామంది ఆఫీసులో అందరినీ 'ఫ్రెండ్స్' అనుకుని తమ వ్యక్తిగత విషయాలన్నీ షేర్ చేస్తారు. కానీ గుర్తుంచుకోండి…

ఆఫీసులో మీ రోల్: మీరు అక్కడ ఒక పనిని పూర్తి చేయడానికి ఉన్నారు.

మీ ఐడెంటిటీ: అక్కడ మీరు ఒక మేనేజర్, ఒక ఇంజనీర్ లేదా ఒక లీడర్.

మీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని వేరు చేసే ఆ 'లైన్' ఎంత స్పష్టంగా ఉంటే, మీ పర్సనాలిటీకి అంత గౌరవం ఉంటుంది. అతిగా కలిసిపోవడం (Over-familiarity) ఒక్కోసారి మీ అథారిటీని తగ్గిస్తుంది.

Emotional Labor
మీకు ఇంట్లో గొడవ జరిగి ఉండవచ్చు, లేదా మీకు ఒంట్లో బాలేకపోవచ్చు. కానీ మీరు ఒక క్లయింట్ మీటింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా, కాన్ఫిడెంట్‌గా కనిపించాలి. దీన్నే 'Emotional Labor' అంటారు. మీ మూడ్ ఎలా ఉన్నా, మీ పనిపై అది ప్రభావం చూపకుండా చూసుకోవడమే అసలైన 'ప్రొఫెషనల్ పర్సనాలిటీ'.

మోటివేషన్ మాయ vs ప్రొఫెషనల్ రియాలిటీ
మోటివేషన్ "Be yourself, అందరితో మనసు విప్పి మాట్లాడు" అని చెప్తుంది. ఇది కొన్నిసార్లు రిస్క్. సైకాలజీ "పరిస్థితిని బట్టి నీ ప్రవర్తనను మార్చుకో (High Self-Monitoring). ఎక్కడ ఎంత మాట్లాడాలి, ఎవరితో ఎలా ఉండాలో తెలియడమే అసలైన తెలివితేటలు" అని చెప్తుంది.

ప్రొఫెషనల్ మాస్క్ ఎలా ధరించాలి?

Genius Matrix Hub ఫిలాసఫీ ప్రకారం, మీ ఆఫీస్ పర్సనాలిటీ ఇలా ఉండాలి.

Step 1: Break Over-sharing

ఆఫీసులో మీ పర్సనల్ కష్టాలను, ఇతరుల గాసిప్స్‌ని చర్చించే అలవాటుని 'Break' చేయండి. మీరు ఎంత తక్కువ వ్యక్తిగత విషయాలు చెబితే, మీ ప్రొఫెషనల్ ఇమేజ్ అంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటుంది. మీ పని మాత్రమే మాట్లాడాలి.

Step 2: Build Consistency

మీ మూడ్ ఎలా ఉన్నా, ఆఫీసులో మీ ప్రవర్తన నిలకడగా (Consistent) ఉండాలి. ఒకరోజు చాలా యాక్టివ్‌గా, మరోరోజు చాలా డల్‌గా ఉండటం వల్ల మీపై నమ్మకం తగ్గుతుంది. ఒక ప్రొఫెషనల్ 'Standard' ని 'Build' చేయండి.

Step 3: Authority & Approachability  

మీరు ఒక వైపు ప్రొఫెషనల్‌గా ఉంటూనే, మరోవైపు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా (Approachable) ఉండాలి. గౌరవం అనేది భయం వల్ల రాకూడదు, మీ క్రమశిక్షణ వల్ల రావాలి. ఇదే 'Beyond' స్టేజ్.

మీ ఆఫీస్ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది?

ఈ రోజు మీరు ఒక చిన్న విశ్లేషణ చేయండి.

మీ ఆఫీస్ ఫ్రెండ్స్ కి మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఎంత తెలుసు? అది అవసరమా?

ఆఫీసులో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎమోషనల్ గా రియాక్ట్ అవుతున్నారా?

మీరు మీ ప్రొఫెషనల్ రోల్ కి న్యాయం చేస్తున్నారా?

మీ ముసుగే మీ బలం!
బ్రో, ప్రొఫెషనల్ మాస్క్ అనేది మిమ్మల్ని మీరు దాచుకోవడం కాదు, మిమ్మల్ని మీరు 'ప్రెజెంట్' చేసుకోవడం. ఒక నటుడు స్టేజ్ మీద ఎలాగైతే తన పాత్రను పోషిస్తాడో, ఆఫీసులో మీరు మీ ప్రొఫెషనల్ పాత్రను అద్భుతంగా పోషించాలి. అప్పుడే మీ కెరీర్ లెగసీ నిర్మించబడుతుంది.

"Professionalism is not about what you do, but how you do it."

