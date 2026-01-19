 గత ప్రభుత్వం చేసినవన్నీ క్రెడిట్‌ చోరీ చేశాం.. ఇదీ అంతేగా సార్‌!! | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 19-01-2026 | Sakshi
గత ప్రభుత్వం చేసినవన్నీ క్రెడిట్‌ చోరీ చేశాం.. ఇదీ అంతేగా సార్‌!!

Jan 19 2026 5:16 AM | Updated on Jan 19 2026 5:16 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 19-01-2026

గత ప్రభుత్వం చేసినవన్నీ క్రెడిట్‌ చోరీ చేశాం.. ఇదీ అంతేగా సార్‌!!

