 ఇప్పుడే ఏదో కొత్తగా తప్పారని మాట్లాడుతున్నారేంటీ! వెళ్లు వెళ్లమా! | Sakshi Cartoon 12-07-2026 | Sakshi
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ఇప్పుడే ఏదో కొత్తగా తప్పారని మాట్లాడుతున్నారేంటీ! వెళ్లు వెళ్లమా!

Jul 12 2026 4:46 AM | Updated on Jul 12 2026 4:46 AM

Sakshi Cartoon 12-07-2026

ఇప్పుడే ఏదో కొత్తగా తప్పారని మాట్లాడుతున్నారేంటీ! వెళ్లు వెళ్లమా!   

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