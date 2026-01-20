సాక్షి కార్టూన్ 20-01-2026

గత ప్రభుత్వం చేసినవన్నీ క్రెడిట్ చోరీ చేశాం.. ఇదీ అంతేగా సార్!!
మేషం...
‘సినీ ప్రేక్షకులు మారిపోయారు. కేజీయఫ్, బాహుబలి, పుష్ప లాంటి భారీ యాక్షన్, ఎలివేషన్ ఉన్న సినిమాలకు తప్ప..
భారతదేశంలో బంగారం ధరలు ఊహకందని రీతిలో పెరుగుతూ ఉన్నాయి.
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వచ్చే ఫిబ్రవరి ఒకటి నుండి సిగరెట్లపై పన్న
జస్ట్ ఆరు పదుల వయసు దాటగానే ముఖంలో మ�...
అమెరికాలో నివశిస్తున్న ఓ భారత సంతతి �...
దేవుడ్ని మొక్కేటోళ్లు రోజూ చెప్పుకు�...
సాక్షి, గుంటూరు: గుంటూరు జిల్లాలో సంచ�...
డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటూ కోట్ల రూపాయలు...
దగ్గు మందు విషయంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ...
బరువు తగ్గే జర్నీ నిబద్ధతతో కూడిన స్�...
నిజజీవిత కథలే చాలా సినిమాలకు ప్రేరణ. ...
పాట్నా: బీహార్లో అధికార జేడీ(యూ)కు చె...
పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్ ఎపుడూ హృద్యంగా�...
భారత్ జనవరి 26న 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన�...
పెళ్లి పేరుతో బెంగళూరుకు చెందిన ఐటీ �...
దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాల్లో శరవేగంగా ...
లక్నో: ఇండిగో విమానానికి బాంబు బెదిర�...
గౌహతి: ఈశాన్య ప్రాంతంతో ఇతర ప్రాంతాల�...
ముంబై: బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొ�...
బిగ్బాస్ షోతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రీతూ చౌదరి
Jan 20 2026 1:15 PM | Updated on Jan 20 2026 1:21 PM
వాఘా బోర్డర్లో 'ధురంధర్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)
సముద్రపు ఒడ్డున సేదతీరుతున్న పూజిత పొన్నాడ -ఎంత బాగుందో! (ఫొటోలు)
అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీ.. జపాన్ ట్రిప్లో ఇలా (ఫొటోలు)
టిల్లుగాని పోరీ.. మతిపోయే గ్లామరస్గా (ఫొటోలు)
'శుభకృత్ నామ సంవత్సర' మూవీ ఈవెంట్లో పవిత్ర, నరేష్ (ఫోటోలు)
ధనుష్ - మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి.. అసలు నిజం ఎంత..?
లోకేష్ కు బ్యాక్ ఎక్కువ.. మైండ్ తక్కువ.. లోకేష్ లింగం పై అమర్నాథ్ పంచులు
జూబ్లీ పీఎస్ కు హరీష్ రావు ఐదుగురు అధికారులతో విచారణ
Trump: సుప్రీం చెప్పిన.. వెనక్కి తగ్గేదేలే..!
ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లో ఆకలి కేకలు