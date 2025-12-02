 ప్రజలపై పోలీసుల అభిప్రాయాన్నే మార్చాలేమో సార్‌! | Sakhi Cartoon 02-12-2025 | Sakshi
ప్రజలపై పోలీసుల అభిప్రాయాన్నే మార్చాలేమో సార్‌!

Dec 2 2025 1:34 PM | Updated on Dec 2 2025 1:34 PM

Sakhi Cartoon 02-12-2025

Photos

photo 1

'కాంతార' రుక్మిణి వసంత్ హ్యాపీ మెమొరీస్ (ఫొటోలు)
photo 2

రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' సినిమా పాట రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#CycloneDitwah : తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. జలదిగ్బంధంలో చెన్నై (ఫొటోలు)
photo 4

ఆనంద్, వైష్ణవి చైతన్య ‘ఎపిక్’ మూవీ టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

మెస్సీతో మ్యాచ్‌.. ప్రాక్టీస్‌లో చెమటోడ్చిన సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)

Video

Young woman Sleeps at Mothers Grave for Three Days 1
Video_icon

తల్లి సమాధి వద్దే మూడు రోజులుగా యువతి నిద్ర
Private Travels Bus Overturns in Karnataka 2
Video_icon

హరిత ట్రావెల్స్ బస్సు కర్ణాటకలో బోల్తా
Huge Rains In Prakasam Nellore And Tirupati District Due To Ditwah Cyclone 3
Video_icon

Ditwah Cyclone: నేడు ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
YS Jagan Shows Endless love Towards Children at Gannavaram Airport 4
Video_icon

Gannavaram Airport: ఓ చిన్నారిపై అంతులేని ప్రేమ చూపించిన వైఎస్ జగన్
Minister Komatireddy Venkat Reddy Serious Reaction On Pawan Kalyan Comments 5
Video_icon

Komatireddy : తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు బ్యాన్...!
