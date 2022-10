న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ బంపర్‌ ఆఫర్​ ప్రకటించింది. గ్లోబల్‌గా బహుళ ప్రజాదరణ పొందిన వాట్సాప్‌ తన వినియోగదారుల కోసం అద్భుతమైన అప్‌డేట్స్‌ తీసుకొస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా తన ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా అడ్మిన్‌లకు మంచివార్త చెప్పింది. వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో యాడ్ చేసుకునే సభ్యుల సంఖ్యను మరోసారి పెంచింది. ఇప్పటి వరకు ఒక గ్రూప్‌లో 512 మందిని యాడ్ చేసుకునే అవకాశం యూజర్లకు ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య రెట్టింపు చేసి, అడ్మిన్‌లలో జోష్‌ నింపింది.

WhatsApp is releasing larger groups up to 1024 participants!

Some lucky beta testers on WhatsApp beta for Android and iOS can add up to 1024 participants to their groups!https://t.co/qDbG3AWaIu pic.twitter.com/oI8Dtg30RK