ప్రొఫెషనల్‌ డిగ్నిటీ, వృత్తిలో నైతిక విలువలు, పనిలో కష్టపడేతత్వం.. వీటికి తోడుగా అదృష్టం మనిషిని సక్సెస్‌ఫుల్‌ పర్సన్‌గా నిలబెడతాయి. సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ.. ఉబెర్‌ సీఈవో దారా ఖోస్రోషాహికి శ్రమ అంటే చాలా ఇష్టం.అందుకే అప్పుడప్పుడు గ్రౌండ్‌ లెవల్‌లోకి దిగి.. తోటి వర్కర్ల పనితీరును పర్యవేక్షిస్తుంటాడు. సరదాగా వాళ్లతో ఔటింగ్‌లకూ వెళ్తుంటాడు.

అలాంటి వ్యక్తి ఈ మధ్య ఆయన స్వయంగా ఫుడ్‌ డెలివరీలు చేశాడు. అదీ సైకిల్‌ మీద తిరుగుతూ. ఆదివారం ఈ విషయాన్ని ఆయన తన ట్విటర్‌ ద్వారా తెలియజేశాడు. శాన్‌ ఫ్రాన్సిస్కోలో సైకిల్‌ మీద ఉన్న ఫొటోను షేర్‌ చేసి.. టైం టు టైం అప్‌డేట్‌ పంచుకున్నాడు. పైగా డెలివరీల ద్వారా ఆరోజులో దాదాపు 100 డాలర్లు సంపాదించినట్లు వెల్లడించాడు. ఇక ఎలా సంపాదించారని కొందరు అడగ్గా.. ఒక్కో ఆర్డర్‌ మీద 6 నుంచి 23 డాలర్లు సంపాదించానని చెప్పుకొచ్చాడు.

Spent a few hours delivering for @UberEats. 1. SF is an absolutely beautiful town. 2. Restaurant workers were incredibly nice, every time. 3. It was busy!! - 3:24 delivering out of 3:30 online. 4. I'm hungry - time to order some 🍔🍟🍺 pic.twitter.com/cXS1sVtGhS

— dara khosrowshahi (@dkhos) June 27, 2021