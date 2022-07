ట్విటర్-మస్క్‌ వార్‌: మనీ, టైం, ఎనర్జీ అన్నీ పాయే!

సాక్షి, ముంబై: అమెరికాకు చెందిన మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ ట్విటర్‌, టెస్లా సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ డీల్‌ వార్‌పై పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్స్పం‌ మహీంద్ర స్పందించారు. ట్విటర్‌ కొనుగోలు డీల్‌ నిలిచిపోవడంతో రెండు దిగ్గజాల మధ్య పోరు గ్లోబల్‌గా చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై మహీంద్రా గ్రూప్ బాస్ ఆనంద్ మహీంద్రా ట్విటర్‌లో స్పందించారు. ఎంత వేస్ట్‌ ఆఫ్‌ టైం మనీ, అండ్‌ మనీ అంటూ కామెంట్‌ చేశారు.

అసాధారణమైన వార్తలకు, అనుసంధానానికి మూలం ట్విటర్‌. అలాంటి ముఖ్య సంస్థను ఒ‍క పాక్షిక సామాజికసంస్థలా, లిస్టెడ్‌ కంపెనీలా, లాభాల కోసం.. ఏదైనాగానీ, ట్రస్టీల్లాగా బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించే డైరెక్టర్ల బోర్డుతో నిర్వహించుకోవచ్చుగా అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

What a waste of time, energy & money. Twitter is an indispensable source of news & connectedness. Can it be run like a quasi social enterprise—listed, for profit—but with a strong charter & managed by a board with directors who act responsibly like trustees? https://t.co/jXqyz9ABPu

