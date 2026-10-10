పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో బలపడుతున్న ‘సూపర్ ఎల్నినో’ రాబోయే రోజుల్లో దేశీయ ఆహార భద్రతను తీవ్రంగా దెబ్బతీసే అవకాశముందని ఆహార పరిశ్రమ వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ నాటికి పసిఫిక్ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరడంతో వచ్చే శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి, ముందస్తు వేసవిలో తీవ్ర వడగాలులు వీచే ప్రమాదముందని పూర్వ భూవిజ్ఞాన శాఖ కార్యదర్శి మాధవన్ రాజీవన్ పేర్కొన్నారు.
ఈ పరిణామాలు పంట దిగుబడిని తగ్గించి, సరఫరా గొలుసును దెబ్బతీసి, నిత్యావసరాల ధరలను పెంచే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. భారత పప్పుధాన్యాల, ధాన్యాల సంఘం (ఐపీజీఏ) అధ్యక్షుడు బిమల్ కొఠారీ మాట్లాడుతూ.. ‘రాబోయే కొన్ని నెలల గురించి కాకుండా, 2027 సంవత్సరంపైనే మాకు ప్రధాన ఆందోళన ఉంది’ అని వ్యాఖ్యానించారు. శనగ పంటకు కీలకమైన మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కరవు పరిస్థితులు నెలకొనడం ఆందోళన కలిగిస్తోందన్నారు.
మరోవైపు, చక్కెర విభాగంపై కూడా ఈ ప్రభావం సుదీర్ఘంగా ఉండనుంది. ‘2026-27, 2027-28 సీజన్లలో చక్కెర ఉత్పత్తి, లభ్యత తీవ్ర సవాలుగా మారనున్నాయి’ అని ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ ఎనర్జీ ప్రతినిధి దిలీప్ పాటిల్ తెలిపారు. నిపుణులు దిలీప్ పాటిల్, శేఖర్ గైక్వాడ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సమర్పించిన నివేదిక ప్రకారం.. చక్కెర ధరల్లో నిర్మాణపరమైన ద్రవ్యోల్బణ ముప్పు 2026 దీపావళి నాటికి కాకుండా, 2027 జూన్-అక్టోబర్ నాటికి ఎక్స్-మిల్ ధరలు కిలో రూ.50 దాటే అవకాశం ఉందన్నారు.
నూనెగింజల విభాగంపై కూడా సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం పడనుందని శ్రీ రేణుకా షుగర్స్ డైరెక్టర్ అతుల్ చతుర్వేది హెచ్చరించారు. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెరకు, సోయాబీన్, వేరుశనగ పంటలు నీటి అభావంతో ఎండిపోతున్నాయని తెలిపారు. పశుగ్రాసం ధరలు పెరగడంతో పశుసంవర్ధక విభాగం కూడా ఆందోళన చెందుతోంది. రాబోయే 6 నెలల్లోనే దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు రూపొందించుకోకపోతే 2027 నాటికి దేశం తీవ్ర ఆహార ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోక తప్పదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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