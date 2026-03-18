 క్రమంగా పుంజుకుంటున్న స్టాక్‌ మార్కెట్లు | Stock Market Today Updates On 18th March 2026, Bulls Lead Early Trades As Nifty Hits 23,723 And Sensex Touches 76,485
Stock Market Updates: క్రమంగా పుంజుకుంటున్న స్టాక్‌ మార్కెట్లు

Mar 18 2026 9:39 AM | Updated on Mar 18 2026 10:26 AM

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:37 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 142 పాయింట్లు పెరిగి 23,723 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 423 పాయింట్లు ఎగబాకి 76,485 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.59

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 100.97 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.18 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.25 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.47 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 18-03-2026(time: 9:37 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

      Advertisement
       