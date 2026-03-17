 లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు | Stock Market Updates On 17th March 2026, Nifty Up 68 Points And Sensex Gains 212 Points | Sakshi
Stock Market Updates: లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు

Mar 17 2026 9:52 AM | Updated on Mar 17 2026 5:06 PM

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:49 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 68 పాయింట్లు పెరిగి 23,476 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 212 పాయింట్లు ఎగబాకి 75,713 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.89

బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 102.87 డాలర్లు

యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.23 శాతానికి చేరాయి.

గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.01 శాతం పెరిగింది.

నాస్‌డాక్‌ 1.22 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 17-03-2026(time: 9:49 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Related News By Category

    Related News By Tags

      శ్రీశైలంలో ఉగాది ఉత్సవాలు.. కనుల పండువగా ప్రభోత్సవం (ఫొటోలు)
      సాక్షి స్పెషల్.. అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు (ఫొటోలు)
      ఇఫ్తార్‌ విందు.. ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
      ఫేమస్ వినాయక దేవాలయంలో మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
      తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ మాళవిక (ఫొటోలు)

      State Election Commission Shocks Chandrababu Govt 1
      చంద్రబాబుకు ఈసీ షాక్ పంచాయతీ ఓటర్ల లిస్ట్ తప్పనిసరి!
      Indian Markets Gain Momentum After US Fed Announcement 2
      ఫెడ్ నిర్ణయం... భారత్ మార్కెట్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్
      Ugadi Rasi Phalalu 2026-2027 In Telugu 3
      సింహ రాశి: ఆ రాశి వారికి.. ఇక ఆడిందే ఆట
      Ugadi Rasi Phalalu 2026-2027 In Telugu Prabhava Nama Samvatsara 4
      ఆ రాశి వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్.. ఇక ఆడిందే ఆట.. పాడిందే పాట
      Debate Sharmila Sunitha Reddy Conspiracy Comments 5
      ఒకరు భర్తను కాపాడుకునే ప్రయత్నం.. మరొకరు ఆస్తిపై కన్ను
